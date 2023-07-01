Борьба с инфляцией в Азербайджане: процентная ставка имеет оздоровительный характер

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) принял решение сохранить ставку на уровне 9% после ее постепенного повышения в рамках ужесточения монетарной политики.

Как сказал в понедельник Trend доктор философии по экономики Фарадж Ахундов, ужесточение монетарной политики, кредитно-денежной политики, в первую очередь, имеет за собой четыре этапа.

"Первое — столкновение с повышенной инфляцией. Второе — повышение процентных ставок. Третье — ожидание эффекта. Четвертое — понижение ставок до исходного уровня, с учетом текущей экономической ситуации и экономического роста. Центральный банк Азербайджана поднял учетную ставку до 9% и на данный момент оставил ее без изменений для того, чтобы оценить эффект. Для Азербайджана это повышение не оказало влияния на деятельность банков и кредитную политику. Что это означает для рядовых граждан Азербайджанской республики? Повышение ставок не оказало ощутимого влияния на них. Для борьбы с инфляцией не существует иного инструмента, кроме повышения ставок. Поэтому Центральный банк повышал ставку постепенно на 0,25%, что для Азербайджана является незначительным. Когда Центральный банк достиг уровня 9%, они остановили политику повышения процентных ставок для оценки эффекта в борьбе с инфляцией. Такая ставка должна сохраняться на определенный период времени. Аналогичную политику провел Федеральный резервный банк Соединенных Штатов. Они также повысили ставку с 0,25% до значения 5-5,25% и не повышали ее дальше, чтобы ожидать влияния высоких процентных ставок на инфляцию", - пояснил Ахундов.

По его словам, для борьбы с инфляцией Центральный банк Азербайджанской Республики использовал не только повышение процентной ставки.

"Соответственно, были созданы еще и инструменты, такие как ноты Центрального банка, которые торгуются сейчас в виде ценных бумаг на финансовом рынке Азербайджана, то есть на рынке ценных бумаг Азербайджанской Республики. Финансовые институты и юридические лица могут участвовать на этом рынке без особого ограничения. В связи с этим, учитывая объемы торгов и данные, которые даёт нам Центральный банк, мы видим, что процентная ставка, по данным инструментам, прекратила свой рост и торгуется в районе от 6 до 9%. Мы видим, что рыночные процентные ставки не превышают тот коридор, который Центральный банк обозначил как коридор процентных ставок для регулирования роста инфляции и процентной ставки страны. На сегодняшний день этот коридор остался неизменным. Нижняя ставка коридора составляет 7,5%, а верхняя ставка - 10%", - добавил он.

Ахундов отметил, что при сохранении текущей ставки, установленной Центральным банком Азербайджанской Республики, не будет никакого влияния на банковский сектор, финансовые рынки или кредитные ставки граждан Азербайджана.

"Это объясняется тем, что с экономической точки зрения, учитывая нашу экономическую модель, эта ставка не оказывает никакого влияния. Данная ставка направлена исключительно на борьбу с инфляцией и имеет оздоровительный характер. В настоящее время мы наблюдаем замедление инфляционного роста", - заключил он.