Денежная база в Азербайджане возросла

БАКУ /Trend/ - Денежная база в Азербайджане на первое июля 2023 года составила 18,101 миллиарда манатов, что на 17,56 процента, или 2,748 миллиарда манатов больше показателя на аналогичный период 2022 года, сообщает в понедельник Trend.

Согласно данным Центробанка Азербайджана, денежная база в отчетный период 2022 года превысила 15,653 миллиарда манатов.

Отметим, что показатель денежной базы на начало июля на 6,06 процента, или 1,051 миллиона манатов больше показателя на начало июня 2023 года.

Денежная база включает в себя наличные и свободные банковские и обязательные резервы коммерческих банков, находящиеся в обращении