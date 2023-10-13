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ЦБ Азербайджана и МВФ обсудили возможные проекты технической помощи

Финансы Материалы 13 октября 2023 20:40 (UTC +04:00)
ЦБ Азербайджана и МВФ обсудили возможные проекты технической помощи

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана и Международный валютный фонд (МВФ) обсудили возможные проекты технической помощи.

Об этом, как сообщает в пятницу Trend, говорится в публикации председателя ЦБА Талеха Кязымова на странице в "Х" (бывший Twitter).

"В ходе встречи с директором департамента стран Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ Джихадом Азуром, а также Тобиасом Адрианом, директором департамента денежно-кредитных рынков и рынков капитала, мы обсудили текущее сотрудничество и будущие возможности совместной деятельности между ЦБА и МВФ, возможные проекты технической помощи", - говорится в публикации

Отметим, что глава Центробанка Азербайджана Талех Кязымов на полях ежегодного заседания Всемирного банка (ВБ) и Международного валютного фонда (МВФ) в Марокко провел ряд встреч.

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