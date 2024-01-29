АБР в очередной раз выпустил облигации в азербайджанской валюте

БАКУ/Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) осуществил новое размещение облигаций в национальной валюте Азербайджана и привлек 19,5 миллиона манатов (около 11,5 миллиона долларов США), сообщает в понедельник Trend.

Согласно данным АБР, выпуск структурирован как трехлетняя облигация с привязкой к валюте, с амортизационным фондом, который отражает условия амортизации основного займа, направленного на финансирование развития женского предпринимательства и АПК в Азербайджане.

Отмечается, что облигация деноминирована в азербайджанских манатах, но расчеты по ней производятся в долларах США, что облегчает привлечение международных инвесторов.

Купонная ставка - 6,5 процента в год и котируется на Люксембургской фондовой бирже.

Напомним, что это третий выпуск облигаций АБР, деноминированных в азербайджанских манатах в общем, и первый выпуск облигаций в местной валюте в 2024 году. В январе 2023 года АБР таким образом привлек 8,4 миллиона манатов, в ноябре - 14,5 миллиона манатов.

Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За период сотрудничества банк предоставил стране кредиты и гранты на сумму более 5,2 миллиарда долларов.

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