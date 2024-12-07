S&P Global Ratings о привязке азербайджанского маната к доллару США

БАКУ /Trend/ - Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует, что Азербайджан сохранит де-факто привязку маната к доллару США на уровне 1,7 маната к одному доллару, по меньшей мере, до конца 2028 года, сообщает в субботу Trend.

Аналитики объясняют, что это будет обусловлено значительным уменьшением давления на манат.

Отметим, что Центральный банк Азербайджана зафиксировал курс национальной валюты к доллару США на уровне 1,7 маната в 2017 году, чтобы контролировать инфляцию.

Напомним, что аналитики нидерландской ING и Азиатский банк развития тоже ожидают сохранения привязки национальной валюты к доллару до 2026 года, а Министерство экономики Азербайджана прогнозирует, что привязка маната к доллару США в Азербайджане останется на уровне 1,7 маната за один доллар, по меньшей мере, до конца 2028 года.