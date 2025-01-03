Существенно вырос объем денежных переводов из Азербайджана в Узбекистан

БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре 2024 года объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в Узбекистан составил 3,881 миллиона долларов США, передает Trend.

Согласно расчетам на основе данных Центрального банка Азербайджана, данный показатель увеличился на 45,52 процента, или 1,214 миллиона долларов по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года.

Доля переводов в Узбекистан в общем объеме переводов составляет один процент.

По итогам 2023 года объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в Узбекистан составил 3,662 миллиона долларов США.

Напомним, что по итогам 2023 года объем денежных переводов физических лиц из зарубежных стран в Азербайджан составил 1,654 миллиарда долларов США.