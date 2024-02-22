Еврокомиссия будет тесно сотрудничать с командой COP29 для ее успешного проведения – еврокомиссар Кадри Симсон (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Еврокомиссия будет тесно сотрудничать с командой COP29 для ее успешного проведения.

Об этом комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон сказала в эксклюзивном интервью Trend по случаю заседания Консультативного совета Южного газового коридора, которое пройдет в Баку 1 марта.

"Мы приветствуем, что Азербайджан присоединился на COP28 к глобальному обязательству утроить возобновляемые мощности и удвоить меры по повышению энергоэффективности к 2030 году. Это стало важной вехой в нашем энергетическом партнерстве. Мы будем тесно сотрудничать с командой COP29 для реализации данного обязательства и обеспечения успешного проведения COP29. На втором Консультативном совете по "зеленой" энергетике основное внимание будет уделено развитию огромных мощностей морской ветровой и солнечной энергетики в Азербайджане, а также развитию физических взаимосвязей и рыночной интеграции на региональном уровне", - подчеркнула еврокомиссар.

Симсон добавила, что предстоящие встречи в Баку поспособствуют продолжению взаимодействия европейских официальных лиц и компаний с партнерами по развитию мощностей морской ветроэнергетики и инвестициям европейского бизнеса в азербайджанский рынок.

"В этом контексте мы призываем Азербайджан как можно скорее приступить к реализации открытого и прозрачного режима аукционов для проектов возобновляемой энергетики", - добавила она.

Симсон отметила, что заседание Консультативного совета Южного газового коридора дает возможность обсудить расширение мощности газопровода, который представляет для Европы важнейший путь диверсификации поставок газа.

"Мы также обсудим роль Южного газового коридора в поддержке усилий по поэтапному отказу от угля и диверсификации в странах-соседях ЕС. Это обсуждение имеет ключевое значение для решения региональных и глобальных проблем энергетической безопасности", — подчеркнула она.

По словам Симсон, крайне важно, что наряду с Консультативным советом Южного газового коридора, будет созван второй Консультативный совет по "зеленой" энергетике, который был успешно проведен в 2023 году.

"Он будет посвящен продвижению производства возобновляемой энергии, энергоэффективности и возобновляемому водороду, которые являются важными столпами энергетического партнерства ЕС-Азербайджан. Для перехода к практическим договоренностям представители ветроэнергетического сектора ЕС отправятся вместе со мной в Баку, чтобы в рамках Консультативного совета по "зеленой" энергетике обсудить с азербайджанской стороной возможности инвестиций в ветроэнергетику в стране. В целом, заседание Консультативного совета по "зеленой" энергетике также предоставит прекрасную возможность обсудить предстоящую конференцию COP29", — добавила она.

Расширение Южного газового коридора

Кадри Симсон заявила, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) может сыграть свою роль в модернизации мидстрим-инфраструктуры Южного газового коридора.

Она отметила, что Азербайджан играет значительную роль в поддержке усилий ЕС по диверсификации экономики от российского топлива.

"Поставки азербайджанского природного газа на рынок ЕС достигли 11,8 миллиарда кубических метров в 2023 году по сравнению с 8,1 миллиарда кубических метров в 2021 году, и мы полны решимости увеличить эти объемы до 20 миллиардов кубических метров в год к 2027 году", - подчеркнула еврокомиссар.

Симсон отметила, что заседание Консультативного совета предоставит возможность обсудить необходимую модернизацию инфраструктуры Южного газового коридора.

"В контексте обязательств по декарбонизации, в соответствии с целями и планами Парижского соглашения по климату, Европейский банк реконструкции и развития может сыграть свою роль в модернизации мидстрим-инфраструктуры, когда на столе появится четкий проект", - добавила еврокомиссар.

Новые контракты по поставкам газа

Она отметила, что Еврокомиссия стремится способствовать торговле энергоносителями с Азербайджаном, но не является стороной таких контрактов.

"Заключение контрактов на поставку газа остается за компаниями. Со своей стороны мы продолжаем взаимодействовать с нашими азербайджанскими коллегами в целях развития сотрудничества и обеспечения благоприятной деловой среды для стабильных отношений в сфере энергетики. Мы также поощряем компании ЕС участвовать в соглашениях о поставках газа с Азербайджаном. Однако окончательное решение остается за частными операторами", - добавила Симсон.

"Зеленый" коридор Азербайджан-ЕС

"Мы с большим интересом следим за инициативой прокладки двунаправленной линии по дну Черного моря между Грузией и Румынией. Подготовка технико-экономического обоснования продолжается. Этот проект уже включен в десятилетний план развития Европейской сети операторов систем передачи электроэнергии. Он также включен в качестве флагманского проекта в стратегию "Глобальные ворота" ЕС", - подчеркнула она.

Симсон отметила, что это первый важный проект в данной сфере, и предусматривается более широкий коридор по поставке "зеленой" энергии, включая возможную торговлю водородом из возобновляемых источников.

"Мы приветствуем тот факт, что все больше стран заявило о своей заинтересованности в присоединении к этой инициативе, и призываем их улучшить экономическое обоснование создания "зеленого" энергетического коридора, тем самым увеличивая взаимную выгоду от этой инициативы", - добавила еврокомиссар.

X: @Lyaman_Zeyn