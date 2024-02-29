В Баку пройдут 10-е министерское заседание в рамках Консультативного совета ЮГК и 2-е министерское заседание в рамках Консультативного совета по зеленой энергии

БАКУ /Trend/ - 1 марта в столице Азербайджана состоятся 10-е министерское заседание в рамках Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) и 2-е министерское заседание в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

Как сообщает Trend, во встрече примут участие представители 23 стран, 6 международных организаций и 44 компаний, а также министры, заместители министров и другие высокопоставленные лица из Азербайджана и стран Европейского Союза.

После сессии открытия заседание продолжится пленарными заседаниями на тему «Министерская сессия по Южному газовому коридору и зеленой энергии», «Сессия по Южному газовому коридору: взгляд в будущее» и «Сессия по зеленой энергии на фоне COP29: Использование возможностей возобновляемой энергии».

Кроме того, состоятся 6-е министерское заседание и круглый стол Азербайджан-Европейский Союз на тему «Развитие использования морской ветровой энергии» в рамках Консультативного совета в целях реализации «Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии».

В рамках мероприятия планируется подписание документов в области зеленой энергии.

По итогам 10-го министерского заседания в рамках Консультативного совета ЮГК и 2-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по зеленой энергии состоится пресс-конференция.

Напомним, что министерские встречи в рамках Консультативного совета Южного газового коридора проводятся с февраля 2015 года, и в этом году исполняется 10 лет со дня проведения первого мероприятия.