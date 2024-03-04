Резидент STP получил европейский сертификат на выпуск электрокабелей для ВИЭ

БАКУ/Trend/ - ООО "STP Global Cable llc", осуществляющее почти 15 лет деятельность на территории Сумгайытского технологического парка и вошедшее в число крупнейших экспортеров ненефтяной продукции, будет вносить вклад в развитие "зеленой" экономики Азербайджана.

Как передает в понедельник Trend, об этом сообщил исполнительный директор ООО Тамерлан Куркиев.

"В конце февраля 2024 года мы получили европейский сертификат на производство электрических кабелей для возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Это станет серьезным вкладом в развитие "зеленой" экономики Азербайджана", - отметил Куркиев.

Он напомнил, что ООО является крупным производителем электрооборудования в Азербайджане по мировым стандартам, разных видов кабелей для использования в топливно-энергетической отрасли.

Также "STP Global Cable llc" производит терминалы оплаты различных сервисов в стране, каргоматы и другое востребованное специализированное оборудование.

На предприятии ООО в Сумгайыте установлено оборудование производства Германии, Австрии, Финляндии, Испании и Франции, которое отвечает современным экологическим требованиям.

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