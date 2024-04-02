Переход на "зеленую" энергию является для Азербайджана приоритетом - комментарий

БАКУ /Trend/ - Переход на "зеленую" энергию является приоритетным вопросом не только для Азербайджана, но и для всех стран мира.

Об этом сказал Trend во вторник эксперт-экономист Парвиз Гейдаров.

Он отметил, что европейские страны уже предприняли значительные шаги в этом направлении.

"Есть европейские страны, где 50% энергоснабжения обеспечивается за счет использования "зеленых" источников энергии. Тем самым спрос на газ и нефтепродукты в этих странах снижается. Это косвенно влияет на цены на эти продукты на мировых рынках", - сказал он.

По словам эксперта, у Азербайджана большой потенциал по производству "зеленой энергии, в том числе на освобожденных от оккупации территориях.

"Технологии, используемые для получения "зеленой" энергии, требуют больших финансовых вложений. Уже ведется работа по привлечению инвесторов в эту сферу. В качестве примера можно привести подписание между Азербайджаном и компанией "Масдар" (ОАЭ) трех инвестиционных соглашений по проектам "зеленой" энергии общей мощностью 1000 МВт. Инвестиционные соглашения предусматривают реализацию проектов солнечной электростанции мощностью 445 МВт в Билясуварском районе, солнечной электростанции мощностью 315 МВт в Нефтчалинском районе и ветроэлектростанции мощностью 240 МВт в Абшерон-Гарадагском районе", - сказал он.

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