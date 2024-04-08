БАКУ/Trend/ - Возможные сделки по "зеленой" энергии на COP29 в Азербайджане могут открыть доступ к более широким рынкам.

Об этом сказал Trend генеральный директор румынской консалтинговой компании SMARTLINK COMMUNICATIONS, глобальный аналитик, консультант и исследователь Раду Магдин.

Он считает, что в этом году у Азербайджана будет много возможностей в рамках COP29, поскольку страна может работать вместе с другими государствами для достижения климатических целей в регионе и за ее пределами, способствуя сотрудничеству, содействуя решению уникальных вопросов.

"Прежде всего, стратегическое местоположение Азербайджана в качестве энергетического центра дает иностранным заинтересованным сторонам возможность участвовать в дискуссиях, связанных с переходом от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии. Сделки по "зеленой" энергетике, ожидаемые во время COP29, могут обеспечить экономические возможности и открыть доступ к более широким рынкам", - сказал Магдин.

Кроме того, по словам эксперта, иностранные заинтересованные стороны могут, воспользуясь случаем на COP29, продемонстрировать приверженность климатическим действиям и устойчивому развитию.

"Проведение COP29 в Азербайджане поспособствует более тесной интеграции Азербайджана с европейским сообществом, особенно учитывая его роль альтернативного поставщика газа для ЕС. Таким образом, участие Азербайджана в дискуссиях о климатических действиях может еще больше улучшить его экономические связи с Европой", - добавил он.

Отметим, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата – это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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