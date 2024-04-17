Названы темы встречи в Абу-Даби Парвиза Шахбазова и Султана Ахмеда Аль-Джабера

БАКУ/Trend/ — Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и министр промышленности и передовых технологий ОАЭ, президент COP28 Султан Ахмед Аль-Джабер обсудили в Абу-Даби актуальные направления сотрудничества, сообщает в среду Trend со ссылкой на аккаунт Шахбазова в соцсети X.

"Мы обсудили вопросы повестки дня COP28 и продолжение их решения в Азербайджане на COP29. ОАЭ готовы оказать все виды поддержки Азербайджану во ремя его председательства на COP29", — подчеркнул Шахбазов.

По его словам, в числе других тем было сотрудничество минэнерго со стратегическим партнером - компанией "Masdar", также с компанией ADNOC по газоконденсатному проекту на Каспии "Абшерон".

"Обсуждены перспективы создания производственных мощностей в "зеленой" энергетике, ускорения реализации проектов по передаче электроэнергии, расширения сотрудничества в добывающем секторе", — также говорится в публикации.

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