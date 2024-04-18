Парвиз Шахбазов примет участие в мероприятиях "Недели устойчивого развития" генассамблеи ООН в Нью-Йорке

БАКУ/Trend/ - Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов посетит Соединенные Штаты Америки (США) по приглашению председателя Генеральной Ассамблеи ООН Денниса Фрэнсиса, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-релиз минэнерго Азербайджана.

"Парвиз Шахбазов 19 апреля примет участие в тематических дискуссиях на тему "Устранение разрыва в доступности энергии и переход к безуглеродным энергетическим системам", организуемых в рамках "Недели устойчивого развития" Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке"", - отмечено в информации.

Ожидается, что на мероприятии будут обсуждаться такие вопросы, как доступность энергии, декарбонизация, продвижение инвестиций в возобновляемые источники энергии.

"Министр планирует провести и ряд двусторонних встреч", - подчеркнули в минэнерго.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!