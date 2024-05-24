Азербайджан заинтересован в оборудовании Hitachi Energy для интеграции энергии ВИЭ в сеть

Фото: Государственное агентство по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики Азербайджана (AREA)

БАКУ/Trend/ - Азербайджан заинтересован в оборудовании авторитетного мирового производителя Hitachi Energy, которое позволит обеспечить интеграцию в сеть электроэнергии от возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Об этом было заявлено в ходе встречи в Государственном агентстве по возобновляемым источникам энергии при минэнерго Азербайджана с представителями Hitachi Energy, сообщает в пятницу Trend.

Отметим, что Hitachi Energy (штаб-квартира в Цюрихе) является мировым лидером в сфере технологий, продвигающим устойчивое энергетическое будущее.

Компания работает в более чем 140 странах, штат сотрудников превышает 40 000 человек, объемы бизнеса - более 10 миллиардов долларов США.

"Мы интегрировали в мире более 150 ГВт линий высокого напряжения постоянного тока в энергосистему, помогая нашим клиентам использовать больше энергии ветра и солнца", - отмечено на сайте Hitachi Energy.

Данная компания является дочерней компанией транснационального конгломерата Hitachi Ltd.

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