Ведутся переговоры об участии заморских стран в COP29 - Аббас Аббасов

БАКУ /Trend/ - Ведутся переговоры об участии заморских стран в COP29.

Как сообщает Trend, об этом сказал сегодня глава Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов на пресс-конференции в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана.

По его словам, общественность будет проинформирована о результатах переговоров.

Отметим, что в Азербайджан с визитом прибыли руководители и секретари Комиссий парламента Французской Полинезии (Mā'OHI Nui – на местном языке), а также руководящий состав правящей партии "Тавини".

Целью четырехдневного визита является рассмотрение возможности установления межпарламентского, экономического, гуманитарного сотрудничества между Азербайджаном и Французской Полинезией, а также сотрудничества в области науки, образования, спорта, здравоохранения и других сферах.

Визит делегации Французской Полинезии состоялся по приглашению Бакинской инициативной группы, работающей в сфере борьбы с колониализмом и его новыми проявлениями в XXI веке.

Визит организован в соответствии с положениями Соглашения о сотрудничестве, подписанного между Бакинской инициативной группой и партией "Тавини" в рамках международной конференции "Освобождение от колониализма: последствия ассимиляции и ее влияние на реализацию прав человека", организованной Бакинской инициативной группой 30 апреля текущего года в Венском офисе ООН.

Отметим, что партия "Тавини" уже много лет борется за независимость Французской Полинезии.

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