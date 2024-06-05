Masdar Azerbaijan назвала сроки завершения трех проектов ВИЭ в Азербайджане (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Ожидается, что солнечные электростанции в Нефтчале и Билясуваре будут введены в эксплуатацию в 2026 году, а строительство Абшерон-Гарадагской ветровой электростанции займет три года.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend директор Masdar Azerbaijan Мурад Садыхов.

Садыхов подчеркнул, что эти три проекта являются частью мега-проекта компании Masdar (ОАЭ).

"4 июня 2022 года в Шуше мы подписали два исполнительных соглашения с министерством энергетики Азербайджана. В рамках этих проектов планировалось построить и ввести в эксплуатацию электростанции мощностью 1 гигаватт солнечной и 1 гигаватт ветровой энергии на суше в рамках первой и второй фаз каждый.

4 июня состоялась церемония закладки фундамента проекта мощностью 1 гигаватт в рамках первой фазы. В число этих проектов входят ветровая электростанция Абшерон-Гарадаг мощностью 240 МВт (расположенная на трассе Баку-Шамахы, на территории Абшерона и Гарадага), солнечная электростанция мощностью 315 МВт в поселке Банке Нефтчалинского района и солнечная электростанция мощностью 445 МВт в Билясуваре. Строительство солнечных электростанций завершится примерно через два года. Ожидается, что эти объекты будут полностью введены в эксплуатацию во втором квартале 2026 года. На завершение строительства и ввод ветровой электростанции уйдет около 3 лет. Это предварительные расчеты. Сейчас данные проекты находятся в стадии разработки, более точный график будет представлен позже", - пояснил он.

Отметим, что 4 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и министр промышленности и передовых технологий Объединенных Арабских Эмиратов Султан бен Ахмед аль-Джабер заложили фундамент Нефтчалинской, Билясуварской солнечных электростанций и Абшерон-Гарадагской ветровой электростанции.

Церемония состоялась на открытии в Бакинском Экспо-центре 29-й Международной выставки «Нефть и газ Каспия» и 12-й Каспийской международной выставки «Энергетика и зеленая энергия» - Caspian Power в рамках Бакинской энергетической недели.

Соглашения по данным проектам были подписаны с компанией Masdar. В частности, подписано "Дополнение к инвестиционному соглашению" между министерством энергетики Азербайджана и ОАО "Азерэнержи" и компанией Объединенных Арабских Эмиратов Masdar по Билясуварской солнечной электростанции, Нефтчалинской СЭС и Абшерон-Гарадагской ветровой электростанции.

Также одобрены сам проект Гарадагской ветроэлектростанции, договор купли-продажи энергии, договор "О присоединении к сети электропередачи" и "Договор аренды земли".