В международном аэропорту Стамбула строится СЭС

БАКУ/Trend/ - Международный аэропорт Стамбула имеет амбициозные планы производить электроэнергию за счет энергии солнца (СЭС) и станет первым аэропортом в мире, который будет покрывать свои нужды в электричестве за счет СЭС.

Как сообщает в среду Trend, об этом в ходе Всемирного саммита по аэронавигации CANSO в Баку заявил директор по вопросам планирования международного аэропорта Стамбула Исмаил Хакки Полат.

"В этом году мы инвестируем 200 миллионов евро в строительство СЭС мощностью 200 мегаватт в аэропорту Стамбула. Таким образом, вместо аэропорта, который потребляет энергию, мы будем аэропортом, который ее производит", - отметил он.

Он также подчеркнул, что устойчивое развитие является основным фактором развития стамбульского аэропорта - крупнейшего узла в Турции и в Европе.

Напомним, что данный международный аэропорт был сдан в эксплуатацию осенью 2018 года. Он может обслуживать около 150 миллионов пассажиров ежегодно с возможностью увеличения до 200 миллионов пассажиров.

Аэропорт оснащен по последнему слову техники.

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