Успех COP29 - это успех для всего мира - 73-й президент Генеральной Ассамблеи ООН

БАКУ /Trend/ - Успех COP29 - это успех для всего мира. Это особенно проявляется, когда речь идет о жертвах климатической катастрофы, которую мы переживаем. Потому что число жертв климатического кризиса растет с каждой минутой.

Как сообщает Trend, об этом сказала сегодня 73-й президент Генеральной Ассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса во время выступления на 29-м Заседании высокого уровня "Путь к COP29: устойчивое и прочное будущее", проходящем в Баку.

"Мы обязаны объединить наши усилия, наш интеллект с величайшими амбициями и общей ответственностью. Считаю, что все мы являемся участниками успеха COP. Мы собрались здесь, чтобы учиться, слушать, поощрять интеллектуальные дискуссии касательно изменения климата. Мы также хотим быть частью успеха COP29. Успех COP29 будет не только успехом Азербайджана", - сказала она.

Отметим, что основной целью этой встречи на высоком уровне является обеспечение совместной деятельности всех заинтересованных сторон для обеспечения успеха COP29 в Баку.

Подготовка к COP29 в Баку включает в себя многогранный подход к обеспечению реагирования на существующие глобальные вызовы и возможности в климатической деятельности.

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