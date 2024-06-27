БАКУ /Trend/ - АБР продолжит поддерживать Азербайджан в достижении доли возобновляемой энергии в 30%.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал президент Азиатского банка развития (АБР) Масацуга Асакава в ходе мероприятия, посвященного 25-летию партнерства между Азербайджаном и АБР.

Согласно данным министерства финансов, Асакава отметил, что АБР полностью привержен своему намерению быть банком, поддерживающим климатическую повестку для Азиатско-Тихоокеанского региона, и ставит своей целью обеспечить климатическое финансирование в размере 100 миллиардов долларов США к 2030 году.

"Я рад видеть уверенные усилия правительства Азербайджана по достижению доли возобновляемой энергии в 30% к 2030 году. Это действительно амбициозная и достойная цель, и АБР продолжит поддерживать Азербайджан в ее достижении", - добавил он.

Отмечается, что в рамках визита в Азербайджан 26 июня президент АБР посетил Гарадагский район Баку и Шамахы. В Гарадаге Масацугу Асакава побывал на солнечной электростанции мощностью 230 МВт, софинансируемой АБР кредитом в размере 21,4 миллиона долларов США. Эта станция является первым проектом в области возобновляемой энергии, реализованным АБР в Азербайджане, и первой значительной инвестицией в частный сектор страны, направленной на долгосрочное международное развитие.

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