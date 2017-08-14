Абоненты рекомендуют Azercell

БАКУ /Trend/ - Ведущий оператор мобильной связи Азербайджана, компания Azercell Telekom, благодаря своим стараниям в области внедрения современных технологий и инновациионных услуг на местном телекоммуникационном рынке страны, достигла очередного успеха в сфере абонентского обслуживания.

Как говорится в сообщении оператора, распространенном в понедельник, компания завоевала высокое доверие своих абонентов и набрала 64 процента по показателю международного индекса лояльности абонентов (Net Promoter Score) за II квартал 2017 года, тем самым опередив всех своих конкурентов.

Напомним, что система международного индекса лояльности абонентов впервые в Азербайджане была внедрена компанией Azercell в 2014 году, которая по сей день сохраняет лидерство по показателю NPS на местном рынке мобильной связи. Отметим, что на этот раз, в оценке показателя индекса лояльности абонентов наряду с жителями Баку, приняли участие и жители регионов.

Данный индекс определяет приверженность потребителя к тому или иному товару/услуге/компании, а также его готовность рекомендовать их другим людям. Внедрив этот уникальный метод оценки, компания Azercell в очередной раз подтвердила свое лидерство в области клиентского обслуживания. Так, применение этой инновационной системы позволяет компании еще лучше изучить потребности своих абонентов и, тем самым, организовать свою последующую деятельность с учетом их интересов и пожеланий.

Лидер в отрасли мобильной связи Азербайджана и крупнейший инвестор вне нефтяного сектора -ООО Azercell Telecom, был основан в 1996 году. Сеть компании, которая составляет 48 процентов мобильного рынка страны, охватывает 80 процентов территории страны, 99,8 процента населения. Сегодня 4,5 миллиона человек выбирает службу Azercell. Azercell внедрил в Азербайджане ряд инновационных технологий и концепций: GSM-технологии, система предоплаченных мобильных услуг, 24/7 Телефонный центр, абонентская служба онлайн, GPRS/EDGE (мобильный интернет), M2M, MobilBank, концепцию офисов Azercell Express, предоставляющих три службы с одной точки, мобильную электронную услугу «АСАН Имза» и др. В 2012 году компания Azercell представила сеть четвертого поколения LTE.

Согласно результатам компании Global Wireless Solutions, проводящей исследования в сфере качества мобильной связи, а также международных систем Opensignal и Testmy.net, измеряющих сетевое качество радиосигналов, сеть компании Azercell среди операторов мобильной связи Азербайджана по многим параметрам показала самые высокие показатели.