Azermarka выпустит эксклюзивные почтовые марки к 100-летию АДР

12 февраля 2018 10:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ООО Azermarka выпустит эксклюзивную серию почтовых марок, посвященных 100-летию Азербайджанской Демократической Республики (АДР), сказала Trend директор компании Azermarka Лейла Гюльалиева.

По словам Гюльалиевой, марки будут выпущены в ограниченном количестве и будут презентованы на организованной Azermarka выставке приуроченной к 100-летию АДР.

«Мы также планируем выпуск тематических марок к предстоящему празднику Новруз Байрам. Предусматривается выпуск блока из трех марок, которые будут доступны в открытой продаже. Мы активно работаем над тем, чтобы привлечь к филателии больше людей. Было время, когда многие из нас коллекционировали марки, и, конечно же, очень хотелось бы сохранить эту традицию. В особенности, чтобы филателией интересовались школьники и студенты», - сказала Гюльалиева.

В конце прошлого года, по словам Гюльалиевой, Azermarka выпустила книгу «Азербайджан» с тематическими марками, и основная цель заключается в ознакомлении филателистов всего мира с культурным наследием страны.

«Наряду с историческими памятниками, современной архитектурой города Баку, национальной кухней, флорой и фауной страны, в книге особое место уделено теме толерантности. Особенностью почтовых марок является то, что они позволяют довести информацию о стране в любую точку мира», - сказала Гюльалиева.

Художник и искусствовед Лейла Гюльалиева возглавляет должность директора ООО Azermarka с января 2018 года, сменив на посту прежнего руководителя Интигама Багирли.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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