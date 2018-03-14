Абоненты CDMA оператора Азербайджана остались без связи

14 марта 2018 12:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Крупный сбой в сети оператора связи Aztrank привел к отключению от сети владельцев телефонов, работающих в стандарте CDMA, сообщили Trend в компании.

По словам собеседника агентства, абоненты беспроводной сети лишились возможности звонить и принимать звонки.

«Проблема возникла из-за отключения канала оператора. Трудно сказать, когда работа сети будет полностью восстановлена, однако обнадеживает то, что звонки сейчас частично можно осуществлять исключительно внутри сети, что не было доступно накануне. Осуществлять звонки в сети других операторов пока не возможно. По имеющейся информации проблема будет устранена», - сказал источник.

Как сообщили ранее в компании, Aztrank может уже в этом году свернуть свою деятельность, однако окончательное решение по этому вопросу может быть принято на уровне акционеров компании.

Компания Aztrank функционирует в Азербайджане с 1996 года, и до 2005 года основным видом ее деятельности было оказание услуг транкинговой связи, а с 2005 года компания приступила к оказанию услуг беспроводной связи в стандарте CDMA под индексом 437. Сеть оператора охватывает города Баку, Сумгайыт и Абшеронский полуостров и обслуживает, согласно данным компании примерно 500 абонентов. За последние два года абонентская база компании сократилась примерно в четыре раза.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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