В Азербайджане создается центр изучения и развития рынка криптовалют и технологии блокчейн

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский интернет форум (АИФ) выступил с инициативой создания в стране центра изучения и развития рынка криптовалют и технологии блокчейн, сказал Trend председатель АИФ Осман Гюндуз.

По словам председателя АИФ, речь идет о создании так называемой структуры, в состав которой войдут заинтересованные участники рынка.

«Центр будет регулярно организовывать встречи, проводить обсуждения, в рамках которых будут затронуты вопросы регулирования рынка криптовалют и технологии блокчейн, оказываться консультативные услуги, готовиться предложения по вопросам правового регулирования отрасли. Создание подобного центра входит в наши планы на ближайшую перспективу», - сказал Гюндуз.

Накануне, по словам Гюндуза, по инициативе АИФ, общества CryptoAZE и платежной системы Portmanat прошла конференция на тему регулирования рынка криптовалют и эффективного использования технологий блокчейн.

«Полагаю, нам удалось провести продуктивные и полезные обсуждения на указанные темы. В работе конференции приняли участие представители госсектора, бизнеса, финансовых структур и независимые эксперты. Если учесть, что это совершенно новое направление для всех, имеется острая необходимость в обмене опытом, в изучении аспектов правового регулирования рынка криптовалют и использования технологии блокчейн. Мнения и предложения, которые были озвучены на конференции, сыграют важную роль в развитии данной отрасли в Азербайджане», - сказал Гюндуз.

Председатель АИФ обозначил также ряд важных моментов, на которые, по его мнению, следует уделить особое внимание, в связи с их важностью для развития технологии блокчейна и рынка криптовалют в Азербайджане.

«Важно уделять внимание проведению просветительской работы в сфере трейдинга, так как здесь инвестиционные вложения сопровождаются рисками. Многие не имеют представления и не осведомлены об этом. Просветительская работа с привлечением интернет медиа может осуществляться со стороны государственных и частных структур. Другой не менее важный момент, решение вопросов правового регулирования отрасли, в том числе вопросов страхования рисков», - сказал Гюндуз.

По мнению председателя АИФ, следует также изучить опыт соседних стран, которые достигли определенного прогресса в этой области и у которых сформирована соответствующая инфраструктура и экосистема.

«Сегодня рынок криптовалют в соседних странах приносит большие доходы, чего нельзя сказать о нашем рынке. В Азербайджане, как известно на государственном уровне создана соответствующая рабочая группа в этой области. К сожалению, мы не имеем представления о том, чем занимается данная структура. Полагаю, что ее деятельность должна быть более прозрачной и в ряды ее участников должны быть привлечены независимые эксперты», - сказал Гюндуз.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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