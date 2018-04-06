Экспорт услуг спутникового оператора Азербайджана вырос в 5,4 раза за месяц

6 апреля 2018 16:28 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

Если вы не наш подписчик, вы можете Зарегистрироваться

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Азербайджанский спутник начал трансляцию эталона времени
ИКТ 15 марта 09:56
Экспорт услуг спутникового оператора Азербайджана за январь превысил $420 тысяч
ИКТ 5 марта 14:34
Доходы Азербайджана от коммерческой эксплуатации спутников достигли $91 млн
ИКТ 7 февраля 16:01
Азербайджан в апреле запустит еще один спутник - глава "Азеркосмос"
ИКТ 10 января 22:55
Спутниковый оператор Азербайджана закупит услуги перевода изображений в векторные карты
ИКТ 12 декабря 2017 10:05
Ряд зарубежных телеканалов начал вещание через азербайджанский спутник
ИКТ 6 декабря 2017 18:00
Азербайджан изучает возможности запуска четвертого спутника
ИКТ 26 ноября 2017 13:44
Молдавский телеканал стал вещать с азербайджанского спутника
ИКТ 25 ноября 2017 11:30
Азербайджан получит в управление еще один спутник наблюдения
ИКТ 19 ноября 2017 08:00
Россия и Азербайджан будут вместе осваивать космос - летчик-космонавт России Олег Котов
ИКТ 16 ноября 2017 14:40
"Азеркосмос" огласил доходы от первого национального спутника
ИКТ 16 ноября 2017 11:28
Спутниковый оператор Азербайджана изучает проект запуска четвертого спутника
ИКТ 16 ноября 2017 11:22
Азербайджан получит в управление еще один спутник наблюдения
ИКТ 15 ноября 2017 17:13
Азербайджан запускает онлайн-магазин спутниковых изображений
ИКТ 13 ноября 2017 15:07
Спутниковый оператор Азербайджана привлекает услуги по аудиту
ИКТ 3 ноября 2017 10:01
Растет число грузинских телеканалов, транслируемых азербайджанским спутником
ИКТ 30 октября 2017 10:38
Азербайджанский спутник ведет онлайн трансляцию игр лиги чемпионов UEFA и Евролиги
ИКТ 20 октября 2017 17:36
Азербайджанский спутник начал вещать программы еще одного кыргызского телеканала
ИКТ 16 октября 2017 10:10