Узбекистан и Gemalto обсудили перспективные проекты в сфере инноваций

БАКУ /Trend/ - Заместитель министра инновационного развития Узбекистана Шерзод Шерматов провел переговоры на тему цифровизации реального сектора экономики с вице-президентом по госпрограммам международной компании по цифровой безопасности Gemalto Фернандо дель Дзотто. Об этом в среду сообщает пресс-служба министерства инновационного развития Узбекистана.

Во встрече также участвовали представитель Торгово-промышленной палаты Узбекистана в Швейцарии, директор по продажам и директор инновационного и технического маркетинга компании Gemalto.

В ходе встречи вице-президент Gemalto отметил, что благодаря открытой инвестиционной политике, Узбекистан сегодня является одной из наиболее привлекательных стран для международных компаний, в особенности в сфере инноваций и ИКТ.

В свою очередь Шерматов подчеркнул, что министерство открыто к сотрудничеству с мировыми корпорациями для стимулирования инновационного развития реального сектора экономики.

По итогам встречи стороны договорились определить перечень возможных проектов в сфере инноваций и продолжить тесное сотрудничество.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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