Назначен глава Госуправления по радиочастотам Азербайджана

7 мая 2018 18:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Раид Алекберли назначен на должность начальника Государственного управления по радиочастотам (ГУР) министерства, транспорта связи и высоких технологий Азербайджана, сказали Trend в понедельник в министерстве.

Алекберли имеет многолетний опыт работы в сфере телекоммуникаций. Он ранее занимал должность технического директора в компании Delta Telecom (магистральный оператор Азербайджана). До назначения на должность руководителя ГУР Алекберли работал и по-прежнему сохраняет за собой позицию главного специалиста по информации в «Университете ADA».

ГУР осуществляет контроль над регистрацией и эксплуатацией радиоэлектронного оборудования на территории Азербайджана.

Управление было сформировано в 1970 году, и его основной функцией был контроль радиослужб в соответствии с рекомендациями и правилами организации радиосвязи и измерение напряженности электромагнитного поля. В 1977 году была создана Государственная инспекция электросвязи, а в 1988 году приказом министерства связи был создан центр электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств. В 1998 году центр прошел госрегистрацию как Государственное управление по радиочастотам.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @h_veliyev

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