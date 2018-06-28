Предпринимателям Азербайджана продемонстрированы преимущества технологии блокчейн

28 июня 2018 18:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Предпринимателям продемонстрированы преимущества применения технологии блокчейн в сфере их деятельности, сказал Trend в четверг председатель Азербайджанского интернет-сообщества Осман Гюндуз.

По его словам, этот вопрос, а также вопросы создания Smart-контрактов и проведения ICO (Initial coin offering) стали основными на конференции, которая была организована сегодня для представителей частного сектора Конфедерацией предпринимателей Азербайджана совместно с Центром изучения и развития рынка криптовалют и технологии блокчейн.

«Предпринимателям детально представлены возможности применения технологии блокчейн, рассказано о том, как они могут использовать токены и выйти на ICO. Последнее особенно важно для тех компаний, которые не могут привлечь нужные им инвестиции. В Азербайджане в настоящее время есть ряд компаний, вышедших на ICO. Кроме того, есть также ряд госведомств, которые стали использовать технологию блокчейн. Среди них можно отметить Центробанк Азербайджана и министерство по налогам», - сказал Гюндуз.

В рамках сегодняшнего мероприятия, сказал Гюндуз, с Конфедерацией была достигнута договоренность о том, что предприниматели будут сотрудничать с Центром изучения и развития рынка криптовалют и технологии блокчейн по всем перечисленным направлениям.

«Сами предприниматели позитивно восприняли наше предложение. Подобные встречи будут организовываться регулярно. Кроме того, в ближайшем будущем запланировано проведение крупной конференции с участием известных международных платформ и местных предпринимателей», - сказал Гюндуз.

Центр изучения и развития рынка криптовалют и технологии блокчейн был учрежден в начале апреля 2018 года при участии заинтересованных сторон. Деятельность Центра направлена на проведение просветительской работы, подготовку предложений по вопросу регулирования рынка криптовалют и блокчейн, а также оказание консалтинговых услуг в этой сфере.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @h_veliyev

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