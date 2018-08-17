Госпредприятие Узбекистана сможет импортировать и использовать беспилотники

17 августа 2018 11:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственное унитарное предприятие «Геоинновационный центр» при Госкомитете Узбекистана по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру будет импортировать и использовать беспилотники, говорится в пятницу в сообщении ведомства.

Соответствующее положение закреплено в постановлении Кабинета министров Узбекистана «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения правительства Республики Узбекистан «О мерах по целевому и эффективному использованию беспилотных летательных аппаратов гражданской авиации в отраслях экономики».

Правительство также разрешило временно ввозить в Узбекистан беспилотники для подготовки фото- и видеоматериалов о туристическом потенциале Узбекистана, в том числе зарубежным творческим группам. При этом они должны получить разрешения.

Госкомгеодезкадастр, как отмечается в документе, будет поэтапно локализовать производство беспилотников. Также ведомство будет разрабатывать рекомендации по их использованию, помогать готовить операторов, ремонтировать и обслуживать аппараты.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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