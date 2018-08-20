Расчет пошлин на импортируемые в Азербайджан телефоны стал доступен в онлайне

20 августа 2018 16:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Пользовательская информация относительно новых пошлин на соответствующие модели телефонов интегрирована на сайт imei.az/phones, сказал Trend источник на телекоммуникационном рынке страны.

По словам собеседника агентства, узнать сумму пошлины на ту или иную модель, можно указав модель устройства в соответствующем разделе.

Новые госпошлины на регистрацию IMEI-кодов мобильных устройств вступили в силу на минувшей неделе. Речь идет о применении дифференцированного метода регистрации, что предполагает классификацию пошлин на мобильные телефоны высокого, среднего и низкого ценового сегмента. Это позволяет определить фиксированную пошлину на мобильные телефоны в зависимости от их стоимости и модели. Например, пошлина на дорогие модели iPhone отличаются от пошлины на телефоны более дешевого ценового сегмента.

Например, регистрация мобильных устройств с рыночной стоимостью до 100 долларов, которые не имеют доступа к интернету, функций фото и видеосъемки, будет стоить 20 манатов.

Для остальных мобильных устройств стоимость регистрации составит 30 манатов (при рыночной цене мобильного устройства до 100 долларов), 50 манатов (от 101 до 200 долларов), 60 манатов (от 201 до 400 долларов), 70 манатов (от 401 до 700 долларов), 100 манатов (от 701 до 1000 долларов), 150 манатов (от 1001 долларов и выше).

Регистрация устройств, марка, модель и рыночная стоимость которых на момент регистрации не были внесены в каталог, облагается госпошлиной в 20 манатов.

Ранее стоимость регистрации IMEI-кодов мобильных устройств вне зависимости от их рыночной цены для личного использования составляла пять манатов, для коммерческой продажи - 1,6 маната.

Мобильные устройства, ввозимые на территорию страны для частного использования (в сетях операторов мобильной связи Азербайджана), необходимо зарегистрировать в течение 30 дней. Регистрация мобильных устройств доступна на сайте imei.az, в центрах обслуживания «Şəbəkə», в платежных терминалах eGovPay и на странице smartpay.az.

Официальный курс на 20 августа составляет 1,7 AZN/USD

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане вступили в силу новые пошлины на регистрацию мобильных устройств
ИКТ 13 августа 11:31
В Азербайджане будут пересмотрены пошлины на регистрацию IMEI-кодов мобильных телефонов
ИКТ 23 июля 08:43
В Азербайджане будут пересмотрены пошлины на регистрацию IMEI-кодов мобильных телефонов
ИКТ 17 июля 16:59
Азербайджан может ужесточить борьбу с нелегальным импортом мобильных телефонов
ИКТ 13 июля 15:32
В Азербайджане сократилось число регистраций IMEI-кодов мобильных устройств
ИКТ 2 июля 11:13
В Азербайджане сократилось число регистраций IMEI-кодов мобильных устройств
ИКТ 1 июня 09:40
Лента новостей
Очередной раунд переговоров по Brexit состоится 21-22 августа в Брюсселе
Европа 16:27
На праздник Гурбан ряд банков Азербайджана будет работать в усиленном режиме (СПИСОК)
Общество 16:26
Завершились тактические учения вооруженных формирований Госпрогранслужбы Азербайджана (ФОТО)
Общество 16:21
Беларусь участвует в выработке рекомендаций по предупреждению гонки вооружений в космосе
Беларусь 16:12
Узбекистан пригласил IT-компании Индии к реализации инвестиционных проектов
ИКТ 16:10
В Ираке разбился вертолет ведомой США коалиции по борьбе с ИГ
Арабские страны 16:07
В Казахстане одобрено более тысячи заявок на льготную ипотеку
Бизнес 16:04
В Чечне произошла серия нападений на полицейских
Россия 16:03
Alibaba начала испытания системы распознавания голоса на основе искусственного интеллекта
Китай 15:56