Рашид Исмаилов возглавил сервисное подразделение Nokia в Восточной Европе

21 августа 2018 09:28 (UTC+04:00)

Бывший заместитель министра связи и массовых коммуникаций России Рашид Исмаилов станет генеральным директором Nokia в России, сообщает ComNews.

Отмечается, что он уже возглавил сервисное подразделение этой корпорации в Восточной Европе. При этом Исмаилов также остается и председателем Совета Международного союза электросвязи (МСЭ) и сохранит свой пост до следующего заседания Совета 10-20 июня 2019 года.

С 1998 года Рашид Исмаилов занимал различные руководящие должности в крупнейших мировых IT-компаниях - Ericsson, Nokia, Huawei Technologies. В 2013 году он перешел в Минкомсвязи России: сначала на должность директора Департамента международного сотрудничества, а с августа 2014 года - заместителя министра связи и массовых коммуникаций РФ. В июле 2018 года Исмаилов покинул пост замминистра.

В беседе с корреспондентом ComNews Рашид Исмаилов отметил, что видит перед собой большой фронт работ, так как Nokia обладает в России обширной базой оборудования, установленного на сетях всех операторов "большой сотовой четверки". В качестве приоритетных направлений он назвал управление проектами, поддержку строительства сетей и развитие аутсорсинговых контрактов (Managed Services) с двумя российскими заказчиками этих услуг – МТС и "ВымпелКомом".

Отметим, что Рашид Исмаилов родился второго ноября 1965 года в Баку. В 1988 году окончил исторический факультет МГУ им М.В. Ломоносова.

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