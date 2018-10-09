Microsoft презентовал единый тестовый центр для азербайджанских студентов

9 октября 2018 16:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Единый тестовый центр для студентов высших образовательных учреждений Азербайджана официально представлен общественности, сказали Trend в компании Microsoft Azerbaijan.

Центр, который создан при поддержке Microsoft Azerbaijan и содействии министерства образования создан и функционирует при азербайджанском университете нефти и промышленности.

Услугами центра смогут воспользоваться все студенты азербайджанских вузов. Центр предоставит учащимся и преподавателям доступ к контенту Microsoft и соответствующим сертификационным экзаменам, что послужит повышению их профессионализма, а также увеличит их конкурентоспособность на глобальном рынке труда.

Студенты различных вузов смогут обучаться на авторизованных курсах Microsoft, а также сдавать по ним экзамены на выгодных условиях.

В рамках центра действует также Microsoft Imagine Academy, где студентам предоставлены современные учебные программы и ресурсы для обучения и сертификации учащихся и преподавателей по своим технологиям и продуктам Microsoft. Учебные программы Microsoft Imagine Academy организованы так, чтобы студенты и преподаватели могли последовательно получать сертификаты и навыки, признаваемые работодателями и необходимые для будущей карьеры. В настоящее время Microsoft Imagine Academy функционируют в пяти учебных заведениях страны.

Учебные программы Microsoft Imagine Academy организованы так, чтобы учащиеся и преподаватели могли последовательно получать сертификаты и навыки, признаваемые работодателями и необходимые для будущей карьеры.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Microsoft выпускает обновления для пользовательского интерфейса Office 365
ИКТ 25 июня 15:06
CERT Минсвязи Азербайджана и Microsoft будут сотрудничать в сфере кибербезопасности
ИКТ 2 апреля 12:52
Microsoft запустил новый образовательный проект в Азербайджане
ИКТ 30 марта 15:47
В Азербайджане ощущается острая нехватка DevOps специалистов – Microsoft
ИКТ 30 марта 15:43
Азербайджан намерен стимулировать экспорт продуктов интеллектуальной собственности
ИКТ 1 января 16:45
Microsoft создаст единый тестовый центр для студентов азербайджанских вузов
ИКТ 27 декабря 2017 08:00
Лента новостей
Китай будет импортировать товары на сумму 24 трлн. долларов США в следующие 15 лет
Китай 17:51
Азербайджанский вуз закупает систему «электронная библиотека»
Тендеры 17:50
В Азербайджане обсуждается проект порядка сертификации учителей школ
Общество 17:49
В провинции Хэнань сокращают время оформления открытия предприятий до 4,5 рабочих дней
Китай 17:47
Объем производства на крупнейшем сланцевом месторождении Китая достиг 20 млрд. кубометров
Китай 17:41
Thales Alenia Space подтвердила намерение сотрудничать с Узбекистаном (Эксклюзив)
ИКТ 17:36
Энтузиазм иностранных инвесторов в отношении Китая не уменьшается
Китай 17:35
Попытка Армении внедриться в платформу франкоязычных стран бесперспективна - эксперт
Политика 17:34
Глава ЦБ Ирана назвал неэффективными большинство санкций США против Тегерана
Иран 17:32