В национальном аэрокосмическом агентстве Азербайджана новое назначение

БАКУ /Trend/ - Натик Джавадов назначен генеральным директором Национального аэрокосмического агентства (НАКА), сказали Trend в четверг в НАКА.

Джавадов вступил в должность 22 января текущего года, сменив Алчина Ширинзаде возглавляющего ранее это агентство.

Ранее Джавадов занимал должность руководителя производственного объединения «Промавтоматика». Он также занимал различные должности в Национальном аэрокосмическом агентстве Азербайджана, возглавлял Агдамский механический завод и Опытный завод космического приборостроения в Баку.

НАКА функционировало в составе НАНА как НЦ «Каспий» с 1974 года, и на его базе в 1981 году было создано НПО «Космических исследований». В последующем, постановлением Президента Азербайджана от 21 февраля 1992 года на базе НПО было образовано Азербайджанское Национальное Аэрокосмическое Агентство. Указом Президента Азербайджана от 27 сентября 2006 года АНАКА (позже НАКА) было передано в ведомство министерства оборонной промышленности Азербайджана.

14 января 2019 года Президент Азербайджана подписал указ о создании ОАО «Azersilah» на базе министерства оборонной промышленности. Министерство оборонной промышленности Азербайджана продолжит свою работу до момента государственной регистрации ОАО, после чего предприятия находящиеся на балансе министерства будут переданы в подчинение «Azersilah».

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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