Почта Азербайджана обработала в 2018 году свыше 4,25 млн отправлений

30 января 2019 15:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По итогам 2018 года в транзитный центр ООО Azerpoct из Китая было доставлено свыше 4,25 миллиона отправлений общим весом около 365,4 тонн, сообщили Trend в среду в ООО.

Поступившая корреспонденция была обработана и отправлена в США, ОАЭ, Германию, Австрию, Беларусь, Великобританию, Чехию, Францию, Иран, Израиль, Италию, Люксембург, Казахстан, Россию, Турцию и Украину.

Кроме того, по итогам прошлого года, почтовым оператором было принято свыше 9,96 миллионов внутренней корреспонденции, что больше показателя 2017 года на 1,6 процента.

За 2018 год было отправлено свыше 99,7 тысячи писем и бандеролей, что на шесть процентов превысило показатель 2017 года. Наряду с этим, число заказных писем и бандеролей в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличившись на 4,2 процента, достигло почти 50 тысячи единиц.

Число принятых международных малогабаритных отправлений превысило 1,26 миллиона единиц, что больше показателя 2017 года на 44,5 процентов.

Также было зафиксировано увеличение числа внутренних отправлений в виде посылок. Их число, за прошлый год, увеличившись на 13,5 процента, достигло 96,2 тысячи единиц.

За 2018 год было отправлено более 15,7 тысячи международных посылок, что почти на 27 процента больше показателя 2017 года. Почтовым оператором в 2018 году было принято почти 35,4 тысячи международных посылок, что на 7,4 процента больше чем в 2017 году.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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