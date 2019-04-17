Рынок ИКТ Азербайджана стремительно развивается - гендиректор Nokia в России (Эксклюзив)

17 апреля 2019 16:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Рынок ИКТ Азербайджана стремительно развивается, в стране внедряются новые технологии.

Об этом в среду сообщил Trend генеральный директор Nokia в России Рашид Исмаилов, принявший участие в состоявшемся в Баку VI заседании Рабочей группы высокого уровня по развития информационного общества.

Исмаилов отметил, что качество мобильной связи в Азербайджане достаточно хорошее, есть скоростной интернет, который отвечает требованиям современного времени.

По словам гендиректора, в Азербайджане нет никаких проблем в работе мобильных операторов связи.

"Сеть мобильной связи постоянно расширяется, что указывает на растущий спрос населения к услугам всех трех операторов связи - Azercell, Bakcell, Nar. Безусловно, необходимо и дальше развивать это направление с тем, чтобы еще больше повысить уровень качества и еще больше удовлетворятьпотребности населения в качественной мобильной связи и высокоскоростном интернете", - сказал Исмаилов.

Говоря о проводимом в Баку мероприятии, гендиректор отметил важность того, что Исполнительный комитет Регионального содружества связи пригласил для участия в сегодняшнем заседании представителей Nokia - одного из важных игроков на рынке цифровизации.

Исмаилов отметил, что это мероприятие представляет важность для компании с точки зрения обсуждений вопросов цифровизации на постсоветском пространстве.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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