В Азербайджане значительно подешевеет интернет

БАКУ /Trend/ - Первичный провайдер Азербайджана Delta Telecom с десятого мая этого года снизит на 70 процентов стоимость интернета для местных провайдеров, сообщили в среду Trend в компании.

Как отмечается, скидкой смогут воспользоваться те операторы, которые, в свою очередь, также возьмут на себя обязательства, сохранив качество оказываемых услуг, снизить стоимость интернета для конечных пользователей.

Заинтересованные провайдеры могут обратиться в компанию.

Отметим, что Delta Telecom действует в Азербайджане с 2000 года и предоставляет комплексные решения для корпоративных заказчиков, государственных структур, банков, частных компаний, а также для около 80 процентов всех интернет сервис-провайдеров Азербайджана и Закавказья.

Delta Telecom является дистрибьютором Международного Оператора Спутниковой Связи EUTELSAT и уполномоченным представителем EUTELSAT на всем Кавказе по аренде и использованию каналов, аренде спутниковых транспондеров.

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