Рамин Гулузаде: В Азербайджане создается национальная стратегия кибербезопасности

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане создается национальная стратегия кибербезопасности.
Как сообщает Trend, об этом сказал в четверг министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде на международном саммите Monex Caspian.
Гулузаде отметил, что кибербезопасность играет важную роль в финансовой и банковской системе.
По его словам, созданы органы по кибербезопасности, и в министерстве предпринимаются усилия для разработки национальной стратегии, поддерживающей инициативы в этом направлении.
Гулузаде отметил, что важно ускорить цифровую трансформацию банков.
Он добавил, что стартапы играют важную роль в развитии финансовых технологий.
Гулузаде сказал, что министерство регулярно финансирует различные стартапы, подчеркнув, что Агентство инноваций играет в этом вопросе главную роль.
В Азербайджане в рамках инновационного фестиваля InnoFest 30-31 мая 2019 года проходит международный саммит Monex Caspian.
Согласно стратегической дорожной карте, утвержденной Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, к 2025 году все предоставляемые азербайджанскими банками услуги должны оказываться в электронном формате.
Организация саммита Monex Caspian нацелена на развитие новых бизнес-возможностей в Азербайджане, укрепление связей сотрудничества и выявление последних тенденций.
В саммите, организованном при поддержке министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана принимает участие свыше 300 местных и иностранных компаний, более 70 спикеров и представителей из порядка 50 стран мира.
(Автор: Хейраддин Насирзаде)
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