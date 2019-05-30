Рамин Гулузаде: В Азербайджане создается национальная стратегия кибербезопасности

30 мая 2019 11:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане создается национальная стратегия кибербезопасности.

Как сообщает Trend, об этом сказал в четверг министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде на международном саммите Monex Caspian.

Гулузаде отметил, что кибербезопасность играет важную роль в финансовой и банковской системе.

По его словам, созданы органы по кибербезопасности, и в министерстве предпринимаются усилия для разработки национальной стратегии, поддерживающей инициативы в этом направлении.

Гулузаде отметил, что важно ускорить цифровую трансформацию банков.

Он добавил, что стартапы играют важную роль в развитии финансовых технологий.

Гулузаде сказал, что министерство регулярно финансирует различные стартапы, подчеркнув, что Агентство инноваций играет в этом вопросе главную роль.

В Азербайджане в рамках инновационного фестиваля InnoFest 30-31 мая 2019 года проходит международный саммит Monex Caspian.

Согласно стратегической дорожной карте, утвержденной Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, к 2025 году все предоставляемые азербайджанскими банками услуги должны оказываться в электронном формате.

Организация саммита Monex Caspian нацелена на развитие новых бизнес-возможностей в Азербайджане, укрепление связей сотрудничества и выявление последних тенденций.

В саммите, организованном при поддержке министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана принимает участие свыше 300 местных и иностранных компаний, более 70 спикеров и представителей из порядка 50 стран мира.

(Автор: Хейраддин Насирзаде)

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