Acer выступает официальным спонсором Международной Олимпиады по информатике в Азербайджане (ФОТО)

В качестве официального спонсора Международной олимпиады по информатике 2019 года Acer выступает единственным поставщиком ноутбуков для участников и организаторов и оказывает техническую поддержку мероприятию, которое пройдет с 4 по 11 августа в Баку. По окончании олимпиады ноутбуки Acer будут переданы Университету ADA и Министерству образования для поддержки программ по информатике для молодых ученых.

Стремление внести позитивный вклад в развитие общества стало основой долгосрочной миссии Acer «Преодоление барьеров между людьми и технологиями». Взятое компанией обязательство улучшать образование с помощью современных технологий подтверждается тем, что Acer стал официальным спонсором Международной олимпиады по информатике до 2021 года, из года в год обеспечивая конкурс ИТ-оборудованием и технической поддержкой.

«Поддержка Международной олимпиады по информатике – один из способов Acer помочь молодым талантам стать успешными и разделить достигнутый успех с обществом», - сказал Григорий Низовский, вице-президент Acer по Кавказу, Центральной Азии, России и Турции. «Мы очень гордимся тем, что являемся частью этой значимой инициативы, которая сегодня поддерживает молодые таланты, которые завтра станут лидерами».

«Для соревнований мы выбрали ноутбуки Acer Aspire 3 с выделенной цифровой клавиатурой, которая позволит участникам легко работать и решать алгоритмы наиболее эффективным способом», - добавил Низовский.

По завершении олимпиады Acer планирует передать 450 ноутбуков Aspire Университету ADA и Министерству образования Азербайджана. Университет ADA будет использовать их для оснащения двух новых лабораторий в Школе информационных технологий и инженерии, а Министерство образования планирует использовать ноутбуки для поддержки пилотного проекта «Цифровые навыки» для обучения информатике в школах Азербайджана.

Acer и Международная олимпиада по информатике поддерживают интерес молодых людей к информатике (компьютерным наукам) и информационным технологиям, а также поощряют, объединяют и продвигают наиболее талантливых из них. Конкурс 2019 года будет проходить в Бакинском Конгресс центре, а церемония закрытия – Центре Гейдара Алиева, одном из шедевров современной архитектуры, что является отражением высокого уровня инноваций и умений участников события.

Международная олимпиада по информатике - одна из пяти международных научных олимпиад и один из самых престижных конкурсов по информатике в мире. Каждая страна-участница выбирает команду из четырех участников вместе с руководителем группы и заместителем руководителя. На протяжении двух дней конкурса участники соревнуются индивидуально в решении ряда алгоритмических задач. Каждый день студентам дают три задачи, которые они должны решить в течение пяти часов.

О компании Acer

Основанная в 1976 году, Acer в настоящее время является одной из ведущих мировых компаний в области информационных технологий, представленной в более чем 160 странах. Acer смотрит в будущее, и деятельность компании нацелена на формирование мира, в котором техника, программное обеспечение и сервисы будут сливаться друг с другом, открывая новые возможности для потребителей и бизнеса. От сервис-ориентированных технологий и Интернета вещей до игр и виртуальной реальности, штат Acer, включающий более 7000 человек, вовлечен в исследования, проектирование, маркетинг, продажи и поддержку продуктов и решений, преодолевающих барьеры между людьми и технологиями. Для получения более детальной информации, пожалуйста, посетите сайт www.acer.com.

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