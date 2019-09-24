БАКУ /Trend/ - Девятого октября в Азербайджане пройдет третья международная конференция Цифрового торгового хаба "Цифровизация Шелкового пути», сообщает Trend со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.
На мероприятии обсудят темы, связанные с цифровыми проектами, финансовыми и банковскими технологиями в рамках единого цифрового пространства вдоль Шелкового пути, а также решениями в области электронного правительства.
В нем примет участие бывший исполнительный директор программы e-Residency Каспар Корьюс. Он расскажет об опыте Эстонии, направлениях развития и планах на будущее.
Также ожидается подписание соглашения о государственно-частном партнерстве посредством мобильной подписи.
По словам менеджера Цифрового торгового хаба Ниджата Асадли,
это единственная платформа в мире, которая предлагает цифровые решения местным предпринимателям и электронные услуги нерезидентам.
В работе конференции примут участие около 200 представителей из США, Израиля, России, Великобритании, Эстонии, Турции, Испании и других стран.
(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов )
Твиттер: @kamala_mammadli
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