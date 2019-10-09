Товарооборот между Азербайджаном и Республикой Корея в 2018 году увеличился в 2,6 раза

9 октября 2019 14:05 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Товарооборот между Азербайджаном и Кореей в 2018 году составил 227 миллионов долларов, что в 2,6 раза превышает показатели предыдущего года. Об этом накануне сказал министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде на мероприятие в Баку по случаю Дня основания государства и Дня Вооруженных сил Республики Корея, сообщает Trend со ссылкой на министерство транспорта, связи и высоких технологий.

На мероприятие, Гулузаде от имени правительства Азербайджана поздравил корейский народ и пожелал ему прогресса, процветания, мира и благополучия.

Министр отметил, что дипломатические отношения между странами были установлены в 1992 году. Также добавил, что между сторонами подписано около 50 документов о сотрудничестве в сферах политики, экономики, защиты инвестиций, электронного правительства, интеллектуальной системы управления транспортом, чрезвычайных ситуаций и так далее.

Гулузаде добавил, что существует большой потенциал для развития сотрудничества между двумя странами в сферах информационно-коммуникационных технологий, «умного» транспорта, здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства, энергетики, нефти и газа и др.

Страны также тесно сотрудничают в рамках ряда международных организаций, в частности, ООН.

Министр подчеркнул, что Республика Корея всегда поддерживает на международной арене опирающуюся на международное право справедливую позицию Азербайджана по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту и территориальной целостности страны. «Мы высоко оцениваем поддержку Республикой Корея территориальной целостности Азербайджана», – заявил министр.

В заключение Гулузаде выразил уверенность в дальнейшем развитии и расширении связей между двумя странами.

(Автор: Кямаля Мамедлы Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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