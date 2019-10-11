Консорциум государственно-частного партнерства усилит позиции Азербайджана в регионе как Цифрового Хаба - глава AzerTelecom

БАКУ/Trend/ - Создание Консорциума государственно-частного партнерства усилит позиции Азербайджана в регионе как Цифрового Хаба. Об этом как сообщаетTrend, заявил генеральный директор компании “AzerTelecom” Фуад Аллахвердиев, на подписании соглашения об учреждении Консорциума государственно-частного партнерства в рамках третьего международного форума "Цифровой торговый хаб: цифровизация Шелкового пути" между Центром Анализа Экономических Реформ и Коммуникаций Азербайджанской Республики (ЦАЭРК), PASHA Bank, B.EST Solutions и компанией AzerTelecom,в Баку

Было отмечено, что в с участием компании “AzerTelecom”, магистрального интернет провайдера,соединяющего Азербайджан с международной сетью интернета был учрежден Консорциум государственно-частного партнерства.

По словам гендиректора компании «AzerTelecom» Фуада Аллахвердиева, Консорциум откроет новые возможности для продолжительного развития сотрудничества государственного и частного секторов.

«Создание Консорциума усилит позиции Азербайджана в регионе как Цифрового Хаба, распространит применение цифровых технологий в различных сферах деятельности.“AzerTelecom” готов поддерживать Консорциум, как в использовании цифровой инфрастуктуры, так и в рамках программы “Azerbaijan Digital HUB”, которая направлена на превращение Азербайджана в Цифровой Центр», - сказал Аллахвердиев.

В то же время руководитель “AzerTelecom” рассказал о программе “Azerbaijan Digital HUB” нацеленной на превращение Азербайджана в Региональный Цифровой Центр.

« Целью программы является превращение страны в Региональный Цифровой Центр для Кавказа, стран Средней и Южной Азии, Ближнего Востока и прилегающих регионов, а также осуществление крупных инфраструктурных проектов, которые в свою очередь приведут к развитию сферы ИКТ и формированию цифровой экосистемы Азербайджана», - сказал Аллахвердиев.

Четырехстороннее соглашение о создании Консорциума государственно-частного партнерства было впервые подписано онлайн посредством мобильной электронной подписи Asan İmza.

На конференции, организованной Центром Анализа Экономических Реформ и Коммуникаций (ЦАЭРК) принимали участие представители более 200 стран включая: Соединенные Штаты Америки, Израиль, Россию, Великобританию, Эстонию, Турцию и Испанию.

"AzerTelecom" является дочерней компанией “Bakcell” - первого мобильного оператора и провайдера самого скоростного мобильного интернета Азербайджана. Компания была основана в 2008 году и предлагает широкий спектр современных услуг для местных и иностранных компаний в сфере телекоммуникаций.

В настоящее время “AzerTelecom” реализует программу “Azerbaijan Digital Hub”, чтобы трансформировать Азербайджан в Региональный Цифровой Центр в дополнение к статусам Энергетического и Транспортного Центра, принадлежащего Азербайджану.

Цель программы Digital Hub - превратить страну в Цифровой Центр для Кавказа, СНГ, Центральной и Южной Азии, Ближнего Востока и прилегающих регионов. Реализация программы создаст прочную основу для Национальных ИТ и Национальной Инновационной стратегии страны и внесет важный вклад в ускорение цифровизации, гибкую трансформацию в цифровую экономику, развитие стартапов, ИТ-архитектуры.

Программа в целом будет способствовать повышению ИКТ-системы страны до уровня передовых мировых стандартов, выходу страны на более передовые позиции в международных рейтингах.

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