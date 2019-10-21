В Баку состоялся фестиваль Roboday (ФОТО)

21 октября 2019 10:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках Недели инноваций InnoWeek в Баку состоялся фестиваль Roboday, сообщает Trend со ссылкой на министерство транспорта, связи и высоких технологий.

На фестивале, который является частью проекта «Робопарк», были организованы выставки по работе с различными роботами, функционировали стенды, а также действовали зоны, где демонстрировались новшества в области робототехники.

Также были проведены различные тренинги, в том числе соревнования «Дрон», «Робофутбол» и «Робосумо».

AREA создала отдельную площадку по категории Regular в соревнованиях Всемирной олимпиады роботов (WRO).

Также в рамках фестиваля Roboday была представлена информация об образовательных программах STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Math – наука, технология, инженерия, искусство, математика).

Отметим, что главная цель проекта «Робопарк» заключается в повышении интереса к сфере робототехники, привлечении успешных робототехнических проектов к конкурсам и создании возможности для их коммерциализации.

Фестиваль прошел при организации Министерства транспорта, связи и высоких технологий и Агентства по инновациям, партнерстве Академии робототехники и инженерии Азербайджана AREA, Sumaks Academy, Engineering For Kids и Mars Academy в Центре Гейдара Алиева.

(Текст: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadli

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • В Баку состоялся фестиваль Roboday (ФОТО)
  • В Баку состоялся фестиваль Roboday (ФОТО)
  • В Баку состоялся фестиваль Roboday (ФОТО)
  • В Баку состоялся фестиваль Roboday (ФОТО)
  • В Баку состоялся фестиваль Roboday (ФОТО)
  • В Баку состоялся фестиваль Roboday (ФОТО)
  • В Баку состоялся фестиваль Roboday (ФОТО)
  • В Баку состоялся фестиваль Roboday (ФОТО)
  • В Баку состоялся фестиваль Roboday (ФОТО)
  • В Баку состоялся фестиваль Roboday (ФОТО)
  • В Баку состоялся фестиваль Roboday (ФОТО)
  • В Баку состоялся фестиваль Roboday (ФОТО)
  • В Баку состоялся фестиваль Roboday (ФОТО)
  • В Баку состоялся фестиваль Roboday (ФОТО)
  • В Баку состоялся фестиваль Roboday (ФОТО)
  • В Баку состоялся фестиваль Roboday (ФОТО)
  • В Баку состоялся фестиваль Roboday (ФОТО)
  • В Баку состоялся фестиваль Roboday (ФОТО)
  • В Баку состоялся фестиваль Roboday (ФОТО)
  • В Баку состоялся фестиваль Roboday (ФОТО)
  • В Баку состоялся фестиваль Roboday (ФОТО)
  • В Баку состоялся фестиваль Roboday (ФОТО)
  • В Баку состоялся фестиваль Roboday (ФОТО)
  • В Баку состоялся фестиваль Roboday (ФОТО)
Новости по теме
Определились победители проекта «I2B – От идеи к бизнесу» (ФОТО)
ИКТ 19 октября 09:55
ПО «Телерадио» впервые на территории Азербайджана осуществило тестовое вещание цифрового радио
ИКТ 16 октября 16:44
Азербайджан и Узбекистан обсудили перспективы сотрудничества в сфере стартапов
ИКТ 15 октября 13:49
В Азербайджане расширяется транспортный сектор, в том числе автомобильный
ИКТ 14 октября 18:21
В Азербайджане пройдет Неделя инноваций (ФОТО/ВИДЕО)
ИКТ 14 октября 14:17
В Баку обсудили перспективы сотрудничества Азербайджана и Австрии в сфере транспорта и инновационных технологий (ФОТО)
ИКТ 10 октября 18:56
Лента новостей
В Туркменистане утверждены меры по обеспечению устойчивой работы энергосистемы
Энергетика 11:27
Али Керимли – образец беспомощности и продажности
Политика 11:26
Фунт дешевеет на неопределенности вокруг Brexit
Европа 11:23
Корейцы заинтересованы в импорте электроэнергии из Узбекистана
Энергетика 11:18
Азербайджанские инвестиции в Швейцарию втрое превышают швейцарские в Азербайджан - Azpromo
Бизнес 11:14
Эльмар Гасымов встретился с президентом Общества инженеров-нефтяников
Бизнес 11:13
Делегация парламента Азербайджана примет участие в интронизации императора Японии
Политика 11:11
Не исключено возобновление военной операции на севере Сирии - МИД Турции
Турция 11:08
Президент Ирана посетит с визитом Азербайджан
Политика 11:07