Число пользователей Nar 4G за год увеличилось на 85%

22 октября 2019 12:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Число пользователей 4G от Nar- обеспечивающей территорию страны качественной и скоростной сетью стремительно растет. Таким образом, по сравнению с данными за предыдущий год количество активных клиентов 4G возросло на 85 процентов пройдя отметку в 875 тысяч человек. Благодаря высококачественным услугам мобильного интернета предоставленным установленными базовыми станциями, объем интернет-трафика увеличился на 67 процентов. Увеличение внедрения 4G смартфонов, распространение станций с технологиями LTE и LTE-A, а также благодаря продуктам созданным для удовлетворения спроса клиентов на интернет услуги привели к увеличению количества клиентов Nar 4G.

Благодаря расширению числа базовых станций Nar с технологией LTE не только в столице и регионах, но и даже в далеких селах, количество пользователей 4G возросло в Баку - на 78 процентов, а в регионах на - 101 процентов. Так, число пользователей 4G приходящихся на долю Баку составило - 67 процентов, а на долю регионов - 33 процентов. Мобильный оператор добился благополучной установки базовых станций с технологией LTE в 53 регионах Азербайджана. Заметим, что в данный момент сеть 4G от Nar охватывает 91,5 процентов населения страны.

С подробной информацией о сети мобильного оператора можно ознакомиться на сайте nar.az.

Компания “Azerfon” (торговая марка “Nar”) начавшая свою деятельность с 21 марта 2007 года, за короткий срок превратилась в ведущего оператора в сфере телекоммуникаций и мобильной связи в Азербайджане. Торговая марка “Nar” была выбрана символом объединяющим богатое культурное и историческое наследие Азербайджана с современной жизнью. “Nar” - первой в стране запустила в эксплуатацию технологию 3G. В результате сравнительного теста мобильных операторов сети проведенного в 2017 году, сеть "Nar" добилась самого высокого результата по качеству предоставления услуг мобильных звонков в стране.

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