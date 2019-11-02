В Азербайджане презентована студенческая карта Smart Student Card (ФОТО)

2 ноября 2019 14:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджанском государственном экономическом университете (UNEC) прошла презентация проекта Smart Student Card, сообщает Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана.

Как отмечается в сообщении, карты были представлены 20 президентским стипендиатам первого курса.

Было отмечено, что родители, живущие в регионах, смогут отравлять денежные средства на данную карту. Также студенты смогут пользоваться данной картой при входе в библиотеку университета.

В дальнейшем планируется опция использования карты в общественном транспорте, а также при скидочных кампаниях для студентов.

Проект реализован при поддержке ЦБА, министерства образования Азербайджана, международной платежной системой MasterCard и Kapital Bank.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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  • В Азербайджане презентована студенческая карта Smart Student Card (ФОТО)
  • В Азербайджане презентована студенческая карта Smart Student Card (ФОТО)
  • В Азербайджане презентована студенческая карта Smart Student Card (ФОТО)
  • В Азербайджане презентована студенческая карта Smart Student Card (ФОТО)
  • В Азербайджане презентована студенческая карта Smart Student Card (ФОТО)
  • В Азербайджане презентована студенческая карта Smart Student Card (ФОТО)
  • В Азербайджане презентована студенческая карта Smart Student Card (ФОТО)
  • В Азербайджане презентована студенческая карта Smart Student Card (ФОТО)
  • В Азербайджане презентована студенческая карта Smart Student Card (ФОТО)
  • В Азербайджане презентована студенческая карта Smart Student Card (ФОТО)
  • В Азербайджане презентована студенческая карта Smart Student Card (ФОТО)
  • В Азербайджане презентована студенческая карта Smart Student Card (ФОТО)
  • В Азербайджане презентована студенческая карта Smart Student Card (ФОТО)
  • В Азербайджане презентована студенческая карта Smart Student Card (ФОТО)
  • В Азербайджане презентована студенческая карта Smart Student Card (ФОТО)
  • В Азербайджане презентована студенческая карта Smart Student Card (ФОТО)
  • В Азербайджане презентована студенческая карта Smart Student Card (ФОТО)
  • В Азербайджане презентована студенческая карта Smart Student Card (ФОТО)
  • В Азербайджане презентована студенческая карта Smart Student Card (ФОТО)
  • В Азербайджане презентована студенческая карта Smart Student Card (ФОТО)
  • В Азербайджане презентована студенческая карта Smart Student Card (ФОТО)
  • В Азербайджане презентована студенческая карта Smart Student Card (ФОТО)
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