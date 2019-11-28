Twitter отложила удаление неактивных учетных записей

БАКУ/Trend/ - Социальная сеть Twitter отложила удаление аккаунтов, владельцы которых не заходили в сеть более шести месяцев.

Такое решение было принято из-за опасений пользователей относительно профилей умерших, сообщает Trend со ссылкой на компанию.

"Это наше упущение. Мы не будем удалять неактивные аккаунты до тех пор, пока не найдем способ увековечить память умерших владельцев учетных записей", - говорится в сообщении Twitter Support.

Ранее сообщалось, что Twitter начал рассылать предупреждения пользователям, которые не заходили в соцсеть более шести месяцев. Такие аккаунты будут удалены, если их владельцы не воспользуются учетной записью до 11 декабря. При этом отмечалось, что удаление будет происходить в течении нескольких месяцев.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.