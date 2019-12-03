Компания Bakinity представила систему распознавания лиц

3 декабря 2019 18:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Компания Bakinity представила систему распознавания лиц, сообщает Trend с выставки BakuTel 2019

"Система работает в местах массового скопления людей. Она может распознавать людей из сотен тысяч за долю секунды, находить нарушителей, преступников на огромных стадионах. Данная система применяется в разных структурах."- сказал главный исполнительный директор Эльдар Гамбаров.

Запуск системы планируется в ближайшем будущем.

Отметим, что компания Bakinity была создана в 2001 году. С января 2016 года, компания работает в сфере продаж компьютерной и офисной техники, предоставляет широкий спектр товаров и ИТ-услуг в стране.

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @IsmailovaNargis

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