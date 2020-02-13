Идрис Исаев: Азербайджан уделяет особое внимание подготовке специалистов по техническим специальностям

БАКУ/Trend/ - В настоящее время в азербайджанских университетах действуют 11 образовательных программ, прошедших международную аккредитацию, 4 из которых принадлежат именно к технико-технологическим группам специальностей.

Как сообщает Trend с мероприятия, об этом сказал на международной конференции на тему «Цифровая экономика: современные вызовы и реальные возможности» заместитель министра образования Идрис Исаев.

По словам Исаева, одновременно с этим 10 университетов страны осуществляют подготовку кадров совместно с 20 университетами мира по 25 программам двойных дипломов по специальностям, семь из которых относятся именно к техническим и технологическим специальностям.

Он рассказал, что в этом учебном году количество студентов в группе технических и технологических специальностей, направленных на внедрение инноваций, выросло на 4,3 процента и достигло 10756 человек.

Замминистра отметил, что данный рост в большей степени сформирован благодаря плану приема студентов по группе технических и технологических специальностей на основе государственного заказа, который увеличился на 71 процент.

Помимо этого, отметил Исаев, план приема по группе специальностей информационных технологий, входящих в указанный выше план, увеличился в 2,3 раза, по специальности компьютерных наук - в 1,9 раза, по специальности компьютерная инженерия - в 2,4 раза, по специальности компьютерных технологий - в 2,6 раза, по специальности информационная безопасность - в 3,9 раза.

"В связи с тенденциями развития, в последние годы Азербайджан уделяет особое внимание подготовке специалистов по техническим и технологическим специальностям", - подытожил замминистра.

Напомним, сегодня в Баку проходит международная конференция на тему "Цифровая экономика: современные вызовы и реальные возможности". На пресс-конференции участвуют представители министерств экономики, образования, транспорта, связи и высоких технологий, ректор UNEC Адалат Мурадов, а также члены международных организаций.

Автор: Эльдар Джанашвили.