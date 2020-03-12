БАКУ/Trend/ - Хакеры используют общественный страх и панику, чтобы начать кибератаки на фоне коронавиурса, сообщает Trend со ссылкой на Reason Cybersecurity.

По данным источника, теперь мы должны бороться с коронавирусом, который заражает компьютеры. Хакеры используют общественный страх и панику для новых кибератак для кражи конфиденциальной информации и распространения вредоносного ПО.

Атаки обычно приходят на электронную почту, которая выглядит так, будто отправитель является доверенным официальным источником, таким как Центры по контролю заболеваний или ВОЗ. В строках темы есть сообщение, в котором утверждается, что письмо содержит советы по защите от вируса, или предлагаются последние обновления по эпидемии или даже карта коронавируса, которая отслеживает распространение вспышки.

Исследователь Лаборатории Reason Cybersecurity обнаружил и проанализировал вредоносную программу, которая отправляет зараженные картографические приложения для кражи конфиденциальной информации, такой как имена пользователей, пароли и данные кредитных карт. Эти атаки направлены на физические и юридические лица. Компании получают электронные письма, которые содержат заказ на покупку масок для лица и других материалов. Другие электронные письма имеют характер пресечения распространения вирусных инфекций и выглядят как предупреждения от официальных организаций.

"Как правило, малые предприятия подвергаются большему риску, чем крупные, потому что у них обычно нет ресурсов, чтобы защитить себя от хакеров. Реальность такова, что 43 процента всех кибератак направлены именно на малый бизнес", - отметил исследователь Лаборатории Reason Cybersecurity.

Отметим, что хакеры следят за тенденциями в мире с целью внедрения своих вирусных ПО на устройства физических и юридических лиц. Поскольку коронавирус продолжает распространяться в реальности, в виртуальном мире хакеры продолжают использовать его для распространения своих вредоносных программ.

"Однако, биологический вирус страшен для всех, но по крайней мере в цифровом мире мы можем обезопасить себя, соблюдая основные меры кибербезопасности", - подытожил эксперт.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)

Twitter: agdzhaev