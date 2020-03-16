Центр по борьбе против компьютерных инцидентов выявил новые фишинговые угрозы

БАКУ/Trend/ - Предотвращены фишинговые атаки на азербайджанских пользователей, выдающие себя за информацию местных компаний, сообщили Trend в Центре борьбы против компьютерных инцидентов Государственного агентства специальной связи и информационной безопасности.

По данным источника, в феврале-марте 2020 года было обнаружено пять фишинговых угроз для азербайджанских пользователей. Одна из фишинговых атак по электронной почте, выдающая себя за сообщение компании Delta Telecom, в котором предлагалось ответить на несколько вопросов и стать победителем в конкурсе, где разыгрывался мобильный телефон. Такого же характера была выявлена угроза, рассылающая письма от компании Azercell Telecom.

Также были выявлены уязвимости, выдающие себя за Azərpoçt и рассылающие письма от его имени. В письме предлагалось выбрать из нескольких ячеек одну и стать обладателем смартфона. И последняя фишинговая угроза, выявленная агентством, была направлена на государственную структуру. Был разработан сайт, идентичный государственному сайту Азербайджана, где предлагалось войти на портал, используя личный логин и пароль.

Злоумышленники таким образом получают доступ к кредитным картам, документам, а также к вашей личной информации. Агентство призывает всех пользователей при получении подобных писем, удостовериться в источнике письма, а также рекомендует не переходить по ссылкам, присылаемым от незнакомых e-mail адресов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)

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