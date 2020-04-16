Количество фишинговых атак на пользователей интернет-магазинов увеличилось вдвое

ИКТ 16 апреля 2020 15:03 (UTC+04:00)
Количество фишинговых атак на пользователей интернет-магазинов увеличилось вдвое

БАКУ/Trend/ - Эксперты «Лаборатории Касперского» обратили внимание на то, что в первом квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года резко выросло количество фишинговых атак на тех, кто пользуется ресурсами онлайн-шопинга сообщили Trend в Лаборатории.

По данным источника, доля попыток перехода пользователей на фейковые страницы интернет-магазинов по миру выросла в два раза — с 9 процентов до 18.

«Люди сейчас куда больше времени проводят дома, и это привело к росту спроса на различные онлайн-сервисы, особенно для покупки товаров и развлечения. И, конечно, злоумышленники не могли остаться в стороне. Они активно создают фишинговые сайты, копирующие известные площадки для онлайн-покупок, чтобы получить доступ к данным пользователей или их деньгам. Поэтому мы рекомендуем внимательно проверять сайт, прежде чем пользоваться его услугами», — сказала старший контент-аналитик Лаборатории Татьяна Сидорина.

Она отметила, что из-за пандемии стали появляться и мошеннические ресурсы, предлагающие пользователям фейковые тесты на определение коронавируса и лекарства от него, маски по завышенным ценам и так далее. Только с начала года «Лаборатория Касперского» нашла более 4,6 тысячи подозрительных ресурсов, использующих тему коронавируса в своих целях.

"Чтобы не попасться на удочку мошенников, следует соблюдать несколько основных правил:

  • пользоваться только надёжными проверенными магазинами и не переходить по незнакомым ссылкам;
  • завести отдельную карту для онлайн-покупок и пополнять её нужной суммой непосредственно перед оплатой, для этих целей можно также использовать виртуальную карту;
  • скептически относиться к предложениям, которые выглядят чересчур привлекательно, чтобы быть правдой: чаще всего они оказываются неправдой;
  • вручную вводить адрес сайта в браузере, а не переходить по присланной ссылке: фейковые сайты могут быть очень похожи на настоящие, но обычно в их названии есть какое-либо несоответствие с написанием настоящего ресурса;
  • использовать уникальный сложный пароль для каждого из своих аккаунтов, даже если речь идёт про онлайн-магазины, а также, где это возможно, настроить двухфакторную авторизацию для входа;
  • установить надёжное защитное решение, которое эффективно защищает от спама и фишинга", - говорится в сообщении Лаборатории.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: agdzhaev

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