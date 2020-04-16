Азербайджан и США подписали соглашение о сотрудничестве в сфере спутниковых услуг

БАКУ/Trend/ - ОАО Azercosmos подписало соглашение о сотрудничестве с американской компанией UltiSat, известной во всем мире в области спутниковых услуг, сообщает Trend со ссылкой на ОАО.

Согласно договору, компания UltiSat предоставит спутниковый интернет в регионах Ближнего Востока и Европы с использованием ресурсов спутника Azerspace-1.

Согласно сообщению, данная компания является одной из первых компаний в мире, предоставляющих спутниковые услуги в отдаленных районах, где критически сложная ситуация со связью.

"Мы очень рады, что UltiSat позиционируется в нашем клиентском портфеле как сильный и надежный партнер. Мы верим, что это сотрудничество послужит удовлетворению высокого спроса на спутниковый интернет в сложный период, когда в мире продолжается коронавирусная пандемия", – сказал генеральный коммерческий директор Azercosmos Марк Гусри.

"Нас радует новое сотрудничество с Azercosmos. Мы с нетерпением ждем более тесного сотрудничества с нашим новым партнером, чтобы предложить нашим клиентам передовые спутниковые сетевые услуги в ближайшее время",- сказал вице-президент UltiSat по развитию бизнеса Крис Хетмански.

Отметим, что ОАО Azercosmos, первый и единственный спутниковый оператор на Южном Кавказе, предоставляет высококачественные спутниковые услуги в сфере телекоммуникаций и георазведки.Azercosmos является оператором телекоммуникационного спутника Azerspace-1, а также спутников дистанционного зондирования Azersky и Azerspace-2.

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Гюнель Зейналова)